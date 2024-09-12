Как спасали упавшую с кручи в Белгород-Днестровском районе женщину

Сегодня, 12 сентября, в Белгород-Днестровском районе, в селе Чабанское, женщина упала с утёса.

По словам очевидцев, которые позвонили в Службу спасения, она сбрасывала там мусор и упала вместе со своей тачкой, — сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что подхода к месту происшествия не было, поэтому спасателям пришлось в специальных костюмах добираться к нему вдоль лимана через камыш.

«Из-за полученных травм женщина не могла самостоятельно подняться. Спасатели с помощью носилок перенесли пострадавшую, опять же через камыш, в карету скорой помощи, после чего её отвезли в больницу», — говорится в сообщении.

Одесса News сообщала, как в сентябре 2024 года пограничники Измаильского отряда спасли тонувших в Дунае девушек.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy