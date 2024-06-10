В Одесской области разоблачили двух граждан Молдовы в переправке украинца за границу

Двух граждан Молдовы задержали пограничники Белгород-Днестровского отряда, которые пытались переправить в свою страну 19-летнего украинца.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что имея оперативную информацию о движении неизвестных в сторону государственной границы, «в небо поднялась «птичка» оператора беспилотника». Услышав характерный звук дрона, проводник и клиент скрылись под кустом, но это им не помогло из-за мобильности действий охранников государственной границы.

Как выяснилось, мать украинца в случае успешного трансфера её сына в Молдову должна была перевести 1,5 тысячи долларов США дельцу из соседней страны. Последний приехал со своим товарищем — водителем, роль которого заключалась не только в подвозе организатора в Украину и обратно, но и в подвозе «клиента» к границе.

В отношении мужчин составлены протоколы об административном правонарушении по ч.2 ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

В Нацполицию направлено сообщение об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

Одесса News информировала, что в июне 2024 года прокуроры Одесской облпрокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении полицейского – водителя сектора логистики одного из отделов полиции Одесской области по факту организации им незаконной переправки лиц через госграницу Украины по корыстным мотивам.

Фото и видео: Госпогранслужба

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