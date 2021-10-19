В аэропорту «Одесса» блокировали незаконный ввоз ювелирных изделий на $7 тысяч

В Международном аэропорту «Одесса» пограничники блокировали попытку незаконного ввоза в Украину ювелирных изделий общей стоимостью более 7 тысяч долларов США.

Как сообщает Госпогранслужба, украшения пытался провезти наш соотечественник, прибывший рейсом из Дубая.

Отмечается, что для прохождения контроля мужчина выбрал зелёный коридор и умышленно хотел избежать таможенных платежей за перевозку ценного товара. Во время проверки багажа пограничники вместе с таможенниками обнаружили, что его чемоданы до отказа набиты серебряными украшениями: кольцами, серьгами, браслетами, подвесками.

«Все изделия из серебра 925 пробы со вставками из камней различных видов и размеров. Общий вес украшений превысил 10 кг, а это около 90 комплектов ювелирных изделий. Кроме того, гражданин сообщил, что все драгоценности он приобрёл в Индии за мизерную цену», — говорится в сообщении.

Украшения изъяли. Ориентировочная стоимость товара по ценам онлайн магазинов превышает 7 тыс. долларов США. Продолжаются следственные действия.



Как сообщала Одесса News, в сентябре 2021 года в Одессе полицейские оперативно задержали пятерых иностранцев за попытку выкрасть ювелирные изделия из дома горожанина.

Фото и видео: Госпогранслужба

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod