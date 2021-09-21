Группа из 5 бандитов пыталась завладеть ювелирными изделиями одессита

В Одессе полицейские оперативно задержали пятерых иностранцев за попытку обокрасть дом горожанина.

Как сообщает Нацполиция в Одесской области, фигурантам в возрасте от 30 до 40 лет объявили подозрения по ч.3 ст.15 и ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал четырём злоумышленникам меру пресечения в виде содержания под стражей, а одному — круглосуточный домашний арест.

Отмечается, что подозреваемые пытались вынести из дома 55-летнего одессита ювелирные украшения и другие ценные вещи. Трое злоумышленников наблюдали за обстановкой из машины, а двое их сообщников, перебравшись через забор, проникли в дом. Услышав, что в соседней комнате находится хозяин, они оставили имущество и скрылись.

Правонарушителей задержали оперативники Одесского районного управления полиции №1 при силовой поддержке сотрудников батальона полиции особого назначения.

Как выяснилось, по трём иностранцам в суде рассматриваются обвинительные акты за аналогичные преступления. Теперь за покушение на кражу, соединённую с проникновением в жилище, задержанным грозит до шести лет лишения свободы.



Как сообщала Одесса News, в сентябре 2021 года в Одесской области сотрудники департамента стратегических расследований Нацполиции задержали участника преступной группы, которая «специализировалась» на имущественных преступлениях.

Фото и видео: Нацполиция Одесской области

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