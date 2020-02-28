Полиция расследует обстоятельства пожара на побережье Одессы

Правоохранители расследуют обстоятельства пожара, произошедшего 27 февраля около шести часов утра в Одессе на причале №137 по улице Шкиперской.

Об этом сообщает Киевский отдел полиции в Одессе.

Отмечается, что огнём повреждены семь домов для отдыха. В результате происшествия никто не пострадал.





«Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины, — отметил и.о. начальника следственного отдела Киевского ОП Михаил Хачатурян. — Проводятся мероприятия по установлению причины пожара и его обстоятельств».

По данным ГСЧС, пожар тушили 31 спасатель.

Как сообщала Одесса News, в январе-феврале этого года в Одесской области пожары унесли жизни 21 жителя — в сёлах Ананьев Ананьевского, Малая Васильевка Любашёвского, Грабово Кодымского, Лиманское Раздельнянского, Саханка Ширяевского, Выпасное Белгород-Днестровского, Виноградное Березовского, Заречное Татарбунарского районов, в Белгород-Днестровском, Черноморске, Рени, пгт Тарутино, а также в Малиновском районе Одессы и на улицах Житомирская и Марсельская,7.

Фото и видео: Нацполиция, ГСЧС