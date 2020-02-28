Одесский порт и Воронцовский маяк получили статус туристических объектов

Одесский порт вместе с расположенным на его территории Воронцовским маяком официально стали туристическими объектами.

Теперь эти локации включены в реестр туристического информационного центра департамента культуры и туризма Одесского горсовета, сообщает Zruchno.Travel со ссылкой на Администрацию морских портов Украины.

«Новый статус Одесского порта и Воронцовского маяка поможет туристам легче попасть к достопримечательностям. До сегодняшнего дня для этого чаще всего были нужны посредники — теперь доступ открыт для всех», — говорится в сообщении.

В свою очередь, в администрации Одесского морского порта отметили, что сейчас к услугам туристов — обзорная автобусная экскурсия Одесским портом и экскурсия в Воронцовский маяк — «По тропе маячника», которая в этом году отмечает 10-й, юбилейный сезон.



Как сообщала Одесса News, в сентябре 2019 года министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что украинские маяки откроют для туристов. Такое решение было принято на основе мировой практики, ведь маяки — не только навигационные объекты, но и культурное и историческое наследие Украины.