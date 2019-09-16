Маяки станут доступными для туристов

На маяки в Украине отныне будут пускать туристов для ознакомления с работой объектов, от которых зависит безопасность мореплавания. Пока для посещения доступно четыре маяки.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщает пресс-служба ведомства.

«Маяки Украины отныне не только будут обеспечивать безопасность на море, но и гостеприимно принимать у себя туристов. Такое решение принято на основе мировой практики, ведь маяки это не только навигационные объекты, но и культурное и историческое наследие Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Министерство инфраструктуры Украины поступало много обращений с просьбой открыть маяки для посещения.

Сейчас для посещения доступны Воронцовский маяк в Одессе, Сиверсов Передний маяк в Николаеве, Генический и Станислав-Аджигольский Задний маяки в Херсонской области. В дальнейшем в Минифраструктуры планируют расширить этот список.

Чиновники уверяют, что такие мероприятия не будут препятствовать работе маяка, ведь для туристов отведено определённое время в выходные дни.

Отмечается, что Международная ассоциация навигационного обеспечения мореплавания и маячных служб, членом которой является Украина, рекомендует принимать меры по сохранению и маркетингу исторических маяков, информированию общественности о роли маяков как объектов, обеспечивающих безопасность мореплавания в водах Украины. Популяризация маяков даёт возможность информировать общественность об обязанностях государства по навигационно-гидрографическому обеспечению мореплавания, защите морской среды, поиску и спасению на море.

Одесса News сообщала о печальном состоянии маяка в Одессе, на котором недавно были начаты ремонтные работы.

Фото: Думская