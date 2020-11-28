Украинцев не пускают в 38 стран, заражённых коронавирусом

Министерство здравоохранения обнародовало перечень стран «красной» и «зелёной» зон по состоянию на 27 ноября.

Перечень доступен на сайте Министерства здравоохранения.

В перечне приведены данные о 194 государствах, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения. Указана информация по количеству активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тысяч населения в каждой стране.

Так, в Украине по состоянию на 27 ноября этот показатель составляет 451,8 активных случаев на 100 тысяч населения.

К красному перечню по состоянию на 27 ноября отнесены 38 стран, в частности, Швеция, Франция, Италия, Румыния, Польша, Венгрия, Болгария, Чехия и некоторые другие.

В зелёном перечне, среди прочих, Великобритания, Греция, Бельгия, Германия, Латвия, Беларусь.

По данным Worldometer, на утро 28 ноября всего в мире зарегистрировано 62 048 177 заболевших, 1 450 141 умерших и 42 834 102 избавившихся от болезни.

Лидируют по количеству заболевших США, Индия, Бразилия (на 17-м месте — Украина).

Как сообщала Одесса News, за последние сутки наибольшее количество заболевших коронавирусом отмечено в трёх регионах — городе Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.