В Одессе за сутки 217 новых случаев COVID-19

На утро 5 ноября в Одессе зарегистрированы 11 004 случая COVID-19.

Об этом информирует Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины.

Отмечается, что за последние сутки в регионе зарегистрированы 217 новых случаев заболевания.

По данным на 5 ноября, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 202 пациента с COVID-19, из них 109 человек в состоянии средней тяжести, 93 в тяжёлом. Из них 87 человек не нуждаются в искусственной вентиляции лёгких, шесть пациентов получают кислородную терапию.

За последние сутки в инфекционную больницу поступили 24 человека с подозрением на COVID-19.

23 пациента с лабораторно подтверждённым COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 63 человека — в ГКБ №10, 21 ребёнок — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 4 ноября, в опорных городских медучреждениях Одессы свободны 58 коек для госпитализации пациентов с COVID-19. В настоящее время в городских стационарах Одессы под COVID-19 развёрнуто 708 коек, из них 45 реанимационных. Допускается выписка пациента с положительным ПЦР на COVID-19 при отсутствии клинико-лабораторных признаков активного инфекционного процесса на амбулаторный этап под наблюдение семейного доктора в режиме самоизоляции.

За прошедшие сутки зарегистрированы 18 новых случаев COVID-19 у детей, в числе которых 16 мальчиков и две девочки, все находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровел 71 житель Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 6 890 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 3 935 одесситов.

Как сообщала Одесса News, за прошедшие сутки лаборатории Одесской области зафиксировали 506 новых случаев заболевания коронавирусом, 5 смертей.