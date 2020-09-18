Ситуация с коронавирусом выходит из-под контроля

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ситуация в мире с пандемией COVID-19 выходит из-под контроля и одна только вакцина не поможет.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на выступление Гутерреш заявил на пресс-конференции.

«Количество летальных случаев от коронавируса превысило один миллион человек в мире. Одна вакцина не может решить этот кризис, и уж точно не в ближайшем будущем», — заявил генсек ООН.

Гутерриш подчеркнул, что люди должны быть готовы к вакцинации, но распространение дезинформации о вакцинах разжигает «дикие теории заговора».

«Перед лицом этой смертельной болезни мы должны сделать всё возможное, чтобы остановить смертоносную дезинформацию», — резюмировал он.

По данным Всемирной организации здоровья (ВОЗ), чтобы вакцинировать от коронавирусной инфекции всех жителей планеты, понадобится больше 100 миллиардов долларов. В организации прогнозируют, что массовая вакцинация начнётся не ранее середины 2021 года.

По данным Worldometers на 18 сентября, в мире насчитывается 30 351 589 (+313 178 за сутки) заболевших, 950 555 (+5 458) умерших и 22,041,315 21 806 713 (+234 602) выздоровевших от СOVID-19.

Наибольшее количество заболевших в США, Индии, Бразилии, России и Перу. (Украина на 25-м месте в списке, состоящем из 213 стран). Больше всего смертельных случаев в США, Бразилии, Индии, Мексике и Великобритании.

Как сообщала Одесса News, учёные Американского университета Бейрута в Ливане считают, что новая коронавирусная инфекция COVID-19 в будущем станет сезонной в странах с умеренным климатом, но только, когда сформируется коллективный иммунитет.

