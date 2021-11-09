Евросоюз исключил Украину из «зелёного списка» для путешествий

Совет ЕС объявил об исключении Украины и Сингапура из числа государств и территорий, с которыми национальным правительствам стран ЕС рекомендовано постепенно отменять ограничения на несущественные путешествия в условиях пандемии.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт Европейского совета.

«В соответствии с рекомендациями по постепенной отмене временных ограничений на несущественные путешествия в Евросоюз, Совет ЕС обновил перечень стран, специальных административных регионов и территориальных образований, для которых ограничения на путешествия должны быть отменены. В частности, Украина и Сингапур были исключены из этого списка», – говорится в сообщении.

Согласно этому решению, на основании критериев и условий, определённых в рекомендациях ЕС, с 9 ноября страны-члены должны постепенно отменять ограничения на внешних границах для граждан таких государств: Аргентина, Австралия, Бахрейн, Канада, Чили, Колумбия, Иордания, Кувейт, Намибия, Новая Зеландия, Перу, Катар, Руанда, Саудовская Аравия, Южная Корея, Объединённые Арабские Эмираты, Уругвай и Китай (при условии взаимности).

Критерии для определения стран, с которыми члены ЕС могут постепенно упразднять ограничения, были обновлены 20 мая 2020 года. Они учитывают эпидемическую ситуацию, а также общие меры по противодействию пандемии COVID-19.

На страны, ассоциированные с Шенгенской зоной (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария) также распространяются эти рекомендации.

Евросоюз пересматривает перечень стран «зелёной» зоны для путешествий каждые две недели исходя из реальных данных об эпидемиологической ситуации в ЕС и третьих странах. Решение об исключении Украины из «зелёной» зоны может быть пересмотрено после улучшения в стране таких показателей как количество новых случаев заболевания, количество проведённых тестов, темпы и уровень охвата населения вакцинацией, количество активных случаев заболевания на каждые 100 000 населения и т.д.

Актуальная информация об условиях въезда граждан Украины в каждую отдельную страну ЕС и другие страны мира доступна на интерактивной карте МИД Украины, которая обновляется в режиме реального времени.

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