Родственники умершего от COVID-19 одесского врача получили свыше 1,5 млн грн страховки

Семья врача-анестезиолога из Одесской области, который умер вследствие COVID-19, получила страховые выплаты.

Об этом сообщает Фонд социального страхования.

«Для семьи и родителей врача-анестезиолога из Одесской области, который умер вследствие инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 во время выполнения профессиональных обязанностей, Фонд социального страхования Украины профинансировал страховую выплату в размере 1 миллион 576 тысяч 500 гривен за средства государственного бюджета», — говорится в сообщении.

Помощь была перечислена Фондом в равных частях лицам, имеющим на неё право, 16 июля. Средства поступят на счета семьи на протяжении нескольких банковских дней.

Отмечается, что в целом по состоянию на 16 июля ФССУ профинансированы государственные пособия в соответствии с Законом Украины «О защите населения от инфекционных болезней» для четырёх семей медицинских работников.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 17 июля заболевание подтверждено у 7 723 медиков Украины, из них 5 365 медработников выздоровели.