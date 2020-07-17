В память о погибшем бойце Одесской мехбригады выпустили почтовые марки

«Укрпочта» выпустила марку с изображением погибшего 16 июля 2014 года уроженца Черноморска, бойца 28-й мехбригады имени Рыцарей Зимнего похода Виталия Шума.
Об этом сообщает издание chernomorsk.com.ua.
Церемония гашения почтовых марок прошла в Черноморске, в шестую годовщину гибели бойца АТО при участии его родителей и друзей.
Инициаторы идеи серии марок «Герои не умирают» обратились с предложением почтить память погибших героев к ветеранам АТО Черноморска. Таким образом, марка с портретом Виталия Шума стала первой в этом проекте.
Кстати. В 2016 году в честь земляка в Черноморске переименовали улицу, которая раньше носила имя Карла Маркса.
Как сообщала Одесса News, 13 июля 2020 года в зоне ООС погиб 32-летний военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, уроженец Одесской области Евгений Чумаченко.
Фото: Первый информпортал Черноморска