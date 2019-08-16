В Украине с 1 января доставка прессы может подорожать до 15%

Проект приказа Мининфраструктуры о тарифах на приём и доставку периодических печатных изданий предусматривает подорожание этих услуг Укрпочтой на 12-15% с 1 января 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба АО “Укрпочта”.

«Для обеспечения минимального уровня себестоимости и стабильной работы национального почтового оператора тариф изменится в среднем на 12-15%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при постоянной издательской стоимости изданий изменение тарифа существенно не повлияет на окончательную цену издания.

Так, стоимость шестимесячной подписки общегосударственного издания после изменения тарифа увеличится со 180 грн до 189,96 грн, областного издания — со 135 грн до 140,04 грн, районного издания — со 120 грн до 124,38 грн. В то же время тариф на услугу по приёму подписки на 6 месяцев изменится на 1,85 грн — с 8,15 грн до 10 грн за абонемент.

Стоимость тарифа для изданий, на которые распространяется действие статьи 9 Закона Украины «О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов», должна составлять не более 40% себестоимости изготовления одного экземпляра подписного издания. Если редакции не изменят себестоимости издания, принятый приказ не повлияет на стоимость услуг по приёму и доставке этих изданий.

По словам генерального директора «Укрпочты» Игоря Смелянского, тарифы на доставку печатных изданий будут расти и дальше в связи с необходимостью повышения заработной платы работникам.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2018 года вступило в силу решение Национальной комиссии, согласно которому выросли тарифы «Укрпочты» на пересылку письменной корреспонденции и посылок без объявленной ценности в рамках услуги «Укрпочта Стандарт» массой до 10 кг.