Одесский чиновник «просветил» некоторые проблемы жителей Одессы

В Одесской областной госадминистрации состоялся брифинг по актуальным вопросам тарифной политики в регионе.

Как сообщает пресс-служба ООГА, согласно новому расписанию брифингов, которые будет теперь проходить каждый понедельник, на вопросы журналистов ответил директор Департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности областной администрации Антон Шалыгайло.

Отмечается, что чиновник осветил проблемные вопросы тарифной политики в Одесской области и отчитался о ходе отопительного сезона.

Как проинформировал Шалыгайло, отопительный сезон в Одесской области протекает без осложнений, однако, отдельные нарушения в снабжении тепла имеют место в Одессе, в частности, в 21-м жилом доме в результате аварии сети по ул. Граноначальницький и в 17-ти жилых домах по ул. Кленовой в результате приостановки работы котельной из-за прорыва водопровода. Аварии будут ликвидированы в течение дня, — пообещал чиновник.

Другие проблемы, которые могут представлять угрозу срыва отопительного сезона, отсутствуют, — заверил руководитель Департамента.

Антон Шалыгайло также предоставил общую информацию по тарифам на коммунальные услуги в Одесской области, в частности:

— в период с 01.02 по 31.03.2021 г. верхняя предельная стоимость газа для бытовых потребителей составит 6,99 грн. за 1 куб. м (с НДС);

— с начала 2021 года АО «Одессагаз», предоставляющая в Одесской области услуги по распределению природного газа, установила тариф в размере 1,01 грн за 1 куб. м в месяц (с НДС); Кабинетом министров Украины до конца отопительного сезона установлен верхний предел для цены на распределение — 1,79 грн за 1 куб м (с НДС);

— Кабмином определена единая фиксированная цена на электроэнергию для бытовых потребителей — 1,68 грн/кВт ч (с НДС); вместе с тем, при наличии соответствующих двухзонных приборов учёта есть возможность воспользоваться льготным тарифом в ночное время (23-00-7-00) с коэффициентами 0,5, что составляет 0,84 грн/кВт ч (с НДС);

— Правительством будет вводиться механизм получения адресной финансовой помощи, которая покроет разницу между нынешним тарифом, и тем, который действовал до 01.01.2021 г.;

— с 01.01.2021 г. установлены тарифы: на водоснабжение для населения — 16,44 грн за 1 куб. м, на водоотведение — 13,58 грн за 1 куб. м (с НДС);

— с 01.12.2020 г. для населения установлен новый тариф на услугу по централизованному теплоснабжению, которое осуществляет КП «Теплоснабжение города Одессы», в размере 1 813,94 грн за 1 Гкал (с НДС); такая цена начнёт действовать только после перезаключения потребителями договоров на услуги по снабжению тепловой энергии и будет применена со следующего отопительного сезона.

Изложив эту информацию, руководитель департамента отметил, что вопрос установления тарифов не относится к компетенции областной государственной администрации и обратился ко всем поставщикам коммунальных услуг с призывом усилить информационно-разъяснительную работу среди потребителей и предоставлять разъяснения по поводу применения цен, тарифов и порядка предоставления коммунальных услуг.

Как сообщала Одесса News, по мнению представителей одесской ОП-ЗЖ, Владимир Зеленский, используя схемы Порошенко, преступно повысил цены на газ и тепло.

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