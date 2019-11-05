У Куцого сообщили о позиции ОГА к сносу барельефа Жукова

В управлении культуры, национальностей, религии и охраны объектов культурного наследия Одесской облгосадминистрации озвучили свою позицию по поводу недавнего демонтажа барельефа маршала Георгия Жукова в Одессе.

Как сообщила замдиректора ведомства Елена Воробьёва, 31 октября в управление поступило сообщение о несанкционированных работах на здании памятника истории местного значения на ул. Канатной, 87.

«Был зафиксирован факт незаконного демонтажа, вследствие чего было оформлено предписание эксплуатационной службе, в ведомстве которой находится указанное здание, о необходимости разработки научно–проектной документации. Документы должны быть разработаны и поданы в соответствие с законом Украины для приведения фасада в состояние, указанное в разработанных документах», — заявила Воробьёва, передаёт издание «Правда за Одессу».

Чиновница уточнила, что все работы на исторических памятниках могут выполняться только на основе данной документации и после получения разрешения органов охраны культурного наследия, а поскольку все мемориальные доски Одессы находятся на балансе местного горсовета, то нужно ещё и его разрешение. Все эти процедуры соблюдены вообще не были.

На месте демонтированного праворадикалами одесского памятного знака горожане изобразили пятиконечную звезду, пишет ТАЙМЕР.

Кроме того, на том же здании у Куликова поля кто–то оставил сделанную краской надпись: «Жуков — герой Украины».

Как сообщил одесский нардеп Артём Дмитрук на своей странице в Facebook, «в Одессе произошло уничтожение очередного памятника, в этот раз Маршала Жукова. К сожалению, это становится привычным для жителей региона событием. Я хочу напомнить, что все памятники и монументы – это часть культурного наследия, обладающего огромной ценностью для нас. И не важно, кто на них запечатлён: Жуков, Пушкин, Гоголь или Шевченко. Ценности и смыслы, воплощённые в памятники прошлого, становятся важным фактором при построении современной культуры. Без прошлого нет будущего! Давайте чтить мнение всех жителей Украины, от Одессы до Чернигова, Киева, от Львова до Харькова.

Напомним, что 31 октября группа украинских праворадикалов снесла барельеф Жукова со здания на ул. Канатной. Позже выяснилось, что на такой акт вандализма дал добро квартирно–эксплуатационный отдел Минобороны.

Фото: ТАЙМЕР, Правда за Одессу