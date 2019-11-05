Дожить бы до 80: Премьер рассказал, что ждёт пенсионеров в 2020 году

В проекте Государственного бюджета на 2020 год пенсии будут проиндексированы. Они вырастут, но не очень.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время презентации журналистам подготовленного ко второму чтению проекта бюджета-2020, который подан на рассмотрение Верховной Рады, сообщает Укринформ.

«Конечно, пенсии индексированы. Они вырастут. Вырастут не сильно. К сожалению. Мы хотели бы, чтобы у нас была возможность их увеличить в два-три раза, но для этого нужен очень серьёзный ресурс. Ещё раз повторюсь, для этого нужно, чтобы экономика росла значительно быстрее», — отметил Гончарук.



Он также рассказал, что Кабинет министров принял решение в первую очередь оказать помощь людям старше 80 лет.

«То есть это люди, которые, как правило, сами вообще не могут справиться со своими жизненными обстоятельствами, за ними некому присмотреть … Мы им решили оказать помощь в первую очередь. Конечно, мы будем стараться это делать и для других категорий, как только у нас появится для этого достаточный ресурс», — сказал премьер.