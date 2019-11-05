В США открыли отель-гитару, а в ОАЭ строят офис с «изюминкой»

Отель в форме гигантской гитары открылся в Голливуде американского штата Флорида.

Необычное здание появилось на земле коренного индейского племени семинолов, сообщает Укринформ со ссылкой на HuffPost.

Создатели делают ставку на то, что любители музыки и не только будут стекаться к Seminole Hard Rock Guitar Hotel, превратив его в популярную туристическую дестинацию Южной Флориды.

Высота гостиницы – 137 метров. К услугам гостей здесь более 600 номеров, надводные бунгало, бассейны, казино, рестораны, клубы, спа-салон, концертный зал.

«В ночное время лучи прожекторов будут создавать на фасаде отеля имитацию струн. Затраты на проект составили 1,5 млрд долларов», — говорится в сообщении.

А в 2020 году в Дубае торжественно откроют необычное офисное здание, спроектированное архитектором Захой Хадид.

Как пишет Turist, «Opus – так будет называться новое офисное здание в Дубае, где главной “изюминкой” станет необычное отверстие неправильной формы. Небоскрёб спроектирован всемирно известным архитектором Захой Хадид, первой в истории женщиной, которая была награждена Притцкеровской премией», – говорится в сообщении. Это многофункциональное здание будет состоять из двух башен, соединённых между собой таким образом, что в центре композиции будет видно сквозное отверстие. В одной из башен будет располагаться гостиница Me Dubai Hotel, в другой – офисные помещения, бар на крыше и 12 ресторанов. Высота необычного здания составляет 100 метров, а высота «отверстия» — около восьми этажей. Башни соединены атриумом и асимметричным трёхэтажным мостом. Ещё одна особенность здания — оно как бы парит в воздухе из-за узкого цокольного этажа.