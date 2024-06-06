Путин: Запад ошибается, полагая, что РФ никогда не применит ядерное оружие

Страна-агрессор РФ может применить ядерное оружие, если будут угрожать её суверенитету.

Об этом 5 июня на встрече с представителями международных информагентств заявил нелегитимный российский президент Владимир Путин, сообщил «Интерфакс».

«Наше тактическое ядерное оружие – 70–75 килотонн. Давайте не доводить не только до использования, а даже до угрозы использования. Почему-то на Западе считают, что Россия никогда этого не использует», – пригрозил Путин.

Ссылаясь на ядерную доктрину, он добавил, что «если чьи-то действия будут угрожать суверенитету территориальной целостности» РФ, то в Москве «считают для себя возможным использовать все имеющиеся в распоряжении средства».

«Нельзя относиться к этому легко, поверхностно. Нужно относиться профессионально», – подчеркнул Путин.

Его спросили, при каких условиях РФ может быть использовано ядерное оружие в войне против Украины.

«Вы знаете, нас всё время пытаются обвинять в том, что мы машем какой-то ядерной дубинкой. Но разве я сейчас поставил вопрос о возможности использования ядерного оружия? Это же вы сделали. Вы меня выводите на эту тему, а потом скажете, что я махал ядерной дубинкой», – ответил Путин, его цитирует российское пропагандистское агентство ТАСС.

«Мы сами себя защищаем на Украине. Вот где Соединённые Штаты — через океан, и где мы. Вот представьте, мы бы сейчас в Канаде там творили то, что делают Соединённые Штаты на нашем пороге здесь… Или в Мексике. Или бы мы сейчас сказали, что Соединённые Штаты отторгли часть территории Мексики в своё время, и побуждали бы Мексику бороться за возвращение своих территорий. В принципе, это примерно тоже самое, что делают западные страны в отношении российско-украинского кризиса», — цинично заявил Путин.

Одесса News информировала, что в сентябре 2022 года Владимир Зеленский заявил: «Путин вряд ли решится использовать ядерное оружие, но мир должен не дать ему это сделать, даже если бы он этого захотел».

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