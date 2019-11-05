Труппа одесского Оперного едет в США на гастроли

Одесский национальный академический театр оперы и балета собирается на гастроли в США.

Перед ответственными выступлениями на другом континенте театр впервые показал знаменитый балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» с хореографией Леонида Лавровского в редакции заслуженного артиста Украины Гарри Севояна, пишет Думская.

Зал был полон. Красиво, волнующе, лаконично и ярко перед зрителем предстала история влюблённых, хоть и под фонограмму.

«В феврале увидим «Ромео и Джульетту» после американских гастролей уже в сопровождении оркестра», — говорится в сообщении.

Безусловно, в США у наших артистов прибавится поклонников, а Одессу лишний раз узнают в качестве одной из культурных столиц Украины, — резюмирует издание.

Фото Владимира Андреева\Думская