Одесский оперный театр приглашает на балет «Дюймовочка» и оперу «Мадам Баттерфляй»

На выходных 11-12 ноября в Одесском национальном академическом театре оперы и балета пройдут два спектакля — балет «Дюймовочка» и опера «Мадам Баттерфляй».

В субботу, 11 ноября, опера Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй». Это лирическое произведение о трагической любви никого не оставит равнодушным.

Длительность спектакля – 2 часа 45 минут, с антрактом.

Стоимость билетов от 100 до 600 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 16 часам.

12 ноября театр показывает балет в двух действиях по мотивам сказки Ганса Кристиана Андерсена Дюймовочка».

В большом волшебном цветке крошечная девочка Дюймовочка. Все жители живописной земли – бабочки, стрекозы, цветы – как можно быстрее хотят познакомиться с этим цветочным чудом. Они устраивают настоящий праздник в честь рождения хрупкой красавицы. На праздник прибывают всё новые и новые гости, среди которых Дюймовочка замечает прекрасного Принца Эльфов. И любовь зажигает её сердце…

Стоимость билетов от 100 до 500 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 16 часам.

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