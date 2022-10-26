Одесский театр кукол предлагает «Сто иен за услугу» для взрослых

29 октября Одесский областной театр кукол приглашает взрослых на спектакль «Сто иен за услугу».

Она… потом Он… странные персонажи – сборные образы Женщины и Мужчины. У каждого внутри личная драма и у каждого своя попытка найти выход из неё. Есть попытка понять друг друга, найти общие точки соприкосновения и этим спастись. Но то, что имеет значение для одного, совершенно бессмысленно для другого. Герои спектакля «Сто иен за услугу», как часто бывает в жизни, не слышат друг друга, возможно, потому и остаются наедине со своими проблемами.

Комедийно-трагические ситуации и неожиданный финал.

История, точно отражающая абсурд нашей жизни, заставляет смеяться и плакать. Блестящие актёрские работы, необычное сценическое решение, много музыки и немного мистики – это психологическая клоунада в жанре театра абсурда.

Продолжительность спектакля – 1 час 15 минут.

Адрес театра: ул. Пастера, 15.

Стоимость билетов от 150 гривен. Их можно купить здесь.

Начало в 18.00.

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod