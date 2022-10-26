В Украине начал работу институт военного капелланства: выдали первые мандаты

Государственная служба по этнополитике и свободе совести выдала первые 83 мандата на право осуществления военной капелланской деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

«В этом году в Украине военные капелланы приобретают официальные должности, определённые новым законодательством. Они находятся рядом с воинами, в том числе и в самых опасных ситуациях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно стандартам НАТО, капелланы не имеют права использовать оружие, в свою очередь этот подход применит и Украина.

«Согласно Закону Украины «О Службе военного капелланства», выдача оружия и боеприпасов военным капелланам запрещена», — подчёркивает ведомство.

В то же время, МКИП сообщает, что основное направление деятельности капеллана — уметь оказать поддержку человеку независимо от его религиозных взглядов. Основные принципы капелланства включают равенство представителей всех вероисповеданий и военных капелланов независимо от их принадлежности к религиозной организации, а также толерантное отношение к представителям других религиозных организаций.

По информации Министерства здравоохранения, в больницах Украины будут официально работать капелланы.

«В Национальный классификатор медицинских интервенций НК 026:2021 включён такой вид вмешательства по поддержке пациентов, как духовная опека, что, в частности, является неотъемлемой составляющей паллиативной помощи в соответствии с Порядком оказания паллиативной помощи, утверждённым приказом Минздрава от 04.06.2020 №1308», — говорится в сообщении.

Капелланская опека распространяется не только на пациентов, а также на членов их семей и медицинских работников и другой больничный персонал. При этом капелланские службы формируются с соблюдением принципа межконфессиональности, а капелланские услуги предлагаются исключительно на добровольной основе.

Приказом определены требования к специальности и специализации капелланов. Предполагается, что к работе в должности «капеллан в здравоохранении» допускаются лица, получившие высшее образование не ниже первого (бакалаврского) уровня по специальности «Богословие» или высшее духовное образование эквивалентного уровня с условием до 01 января 2026 года пройти специализацию по специальности «Клиническое пастырство».

Уже сегодня в отдельных учреждениях здравоохранения, в частности, Ивано-Франковской, Киевской и Львовской областей капелланы официально приняты на работу, подчеркнули в министерстве.

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