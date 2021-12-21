Закон Украины о военных капелланах будет действовать с 1 июля 2022 года

Закон «О Службе военного капелланства» опубликован в официальной газете Верховной Рады «Голос Украины» и вступает в силу с 1 июля 2022 года.

Об этом сообщается в интернет-версии издания.

Так, закон регулирует отношения в сфере реализации конституционного права на свободу мировоззрения и вероисповедания военнослужащих Вооружённых сил Украины, Национальной гвардии, других воинских формирований, Государственной пограничной службы Украины и определяет правовые и организационные основы и принципы деятельности Службы военного капелланства.

Согласно тексту документа, Служба военного капелланства образуется как отдельная структура в составе ВСУ, Нацгвардии, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, Госпогранслужбы, вид которой зависит от объёма, характера и сложности мероприятий по удовлетворению духовно-религиозных потребностей в их органе военного управления, соединении, воинской части, военном учебном заведении, учреждении и организации. В воинской части на уровне отдельного батальона функции службы военного капелланства могут выполняться одним военным капелланом.

Соответствующие службы подчиняются непосредственно главнокомандующему ВСУ, командующему Нацгвардией, руководителям других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований, председателю Госпогранслужбы.

Предельная численность Службы военного капелланства может составлять менее 0,15% предельной численности соответственно ВСУ, Нацгвардии, других воинских формирований, ГПС.

Военным капелланом может быть гражданин Украины, являющийся священнослужителем зарегистрированной в Украине религиозной организации и получивший от руководящего центра (управления) соответствующей религиозной организации мандат на право осуществления военной капелланской деятельности.

Обязательным требованием является наличие высшего богословского образования (эта норма начинает действовать через 5 лет после вступления закона в силу).

Не может быть военным капелланом лицо, которому законом ограничен доступ в воинские формирования и Госпогранслужбу.

Отмечается, что информация о лице, которая стала известна военному капеллану во время осуществления военной капелланской деятельности, является конфиденциальной. Военный капеллан имеет право не отвечать на вопросы относительно фактов и обстоятельств, которые стали ему известны во время исповеди.

В целях надлежащей организации удовлетворения духовно-религиозных потребностей военнослужащих предусмотрено введение квот конфессионального представительства.

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