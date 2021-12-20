Пьяный «вершитель правосудия» из Одессы протаранил на своём авто остановку

Пьяный военный прокурор из Одессы на «Лексусе» протаранил остановку в Кривом Роге.

Как сообщает местное издание «Свои», около 21 часа 17 декабря автомобиль под управлением заместителя начальника одного из отделов военной прокуратуры Южного региона Вадима Лапохи врезался в остановку общественного транспорта на улице Куприна в Кривом Роге.

Отмечается, что в момент ДТП прокурор был вдребезги пьян. Он закрылся в своём автомобиле и отказался общаться с прибывшими на место ДТП полицейскими. Согласился выйти оттуда, лишь когда на место прибыла машина скорой помощи, на которой он направился в городскую больницу №8, где, как ожидалось, после оказания медпомощи он должен был пройти освидетельствование на предмет употребления алкоголя.

Однако после визита в больницу военного прокурора Криворожского гарнизона Станислава Ламана Лапоха покинул больницу без освидетельствования.

Кстати. Пьяный инцидент с Лапохой — не первый: в 2017 году в Одессе патрульные остановили его на Mitsubishi в состоянии опьянения и составили административные материалы. Информация об этом есть в едином реестре судебных решений. Малиновский районный суд Одессы тогда оштрафовал военного прокурора на 10200 гривен и лишил права управлять автомобилем на один год. Однако после поданной Лапохой апелляции с помощью судьи Руслана Котелевского дело закрыли, т.к. Лапохе удалось убедить суд в том, что он не был пьян и даже просил патрульных дать ему возможность пройти тест на алкоголь, однако те вместо этого составили админпротокол.

Как сообщала Одесса News, 5 декабря в Великодолинском Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие, во время которого на перекрёстке возле супермаркета «АТБ» насмерть сбили женщину.

Фото: «Свои»

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