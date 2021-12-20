Вот такой-вот такой испекли мы штоллен: мэр Одессы откусил кусочек рождественского пирога

19 декабря при Кафедральном соборе Святого Павла на ул.Новосельского открылась рождественская ярмарка, организованная в немецких традициях, на которой был представлен самый большой штоллен.

В церемонии открытия ярмарки и дегустации штоллена приняли участие мэр Одессы Геннадий Труханов и представители дипломатических миссий, аккредитованных в Одессе.



Организатором выступила Немецкая евангелическо-лютеранская церковь Украины, сообщается на официальном сайте города, а общественная организация «Немецкая молодёжь в Одесском регионе» при содействии кафе Galateria и поддержке Департамента внутренней политики Одесского горсовета испекла самый большой штоллен в Украине весом 92 килограмма.

«Этот рекорд зафиксирован Книгой рекордов Украины», — говорится в сообщении.

Как сказал Геннадий Труханов, «традиционный немецкий кекс известен во всём мире, как и наш город. Сегодня в Одессе мы испекли самый большой штоллен, а потом угощали им посетителей ярмарки. Очень приятно, что мы смогли порадовать такое большое количество людей. Уверен, что по результатам всех дней ярмарки их будет ещё больше».

Отмечается, что на ярмарке каждый желающий может сделать благотворительный взнос. Собранные средства будут направлены на создание мемориальной доски первому озеленителю Одессы Гансу Герману, который приехал в наш город в 1812 году по приглашению Дюка де Ришелье, а также на закупку праздничных продуктовых наборов для малоимущих пенсионеров.

До 27 декабря на рождественской ярмарке можно купить традиционные рождественские угощения, сувенирную продукцию и украшения, игрушки, книги и многое другое. Также в течение недели в Кирхе проходит выставка работ художников, концерты органной, классической и народной музыки.

Как сообщала Одесса News, 19 декабря в Одессе состоялся традиционный парад троллейбусов КП «Одесгорэлектротранс» в новогоднем убранстве.

Фото и видео: «Одесса»

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