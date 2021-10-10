Труханов оставил мэрию на Тетюхина, а сам ушёл в отпуск искать 120 миллионов

Одесский городской голов а Геннадий Труханов ушёл в отпуск с 8 октября на шесть календарных дней.

Распоряжение №1512К об этом Труханов подписал 7 октября.

«Согласно статье 42 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», статьи 21 Закона Украины «О службе в органах местного самоуправления», статей 4, 10 Закона Украины «Об отпусках» и статьи 74 КЗоТ Украины отбываю в ежегодный отпуск на 6 календарных дней за период 28.11.2017 г.-27.11.2018 г. с 08 октября по 13 октября 2021 года», — говорится в распоряжении.

В распоряжении также указывается, что на период отпуска выполнение обязанностей городского головы возложены на Тетюхина Сергея Николаевича, заместителя Одесского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета.

Как сообщала Одесса News, Высший антикоррупционный суд объявил перерыв до 11 октября в заседании по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову. Прокурор требует содержания Труханова под стражей с возможностью внесения им залога в размере 120 миллионов гривен.

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