Мэр Одессы проведал в больнице работника ЖКС, не давшего ворам украсть генератор

Мэр Одессы Геннадий Труханов проведал в Городской клинической больнице №1 Фёдора Топова, старшего мастера второго участка ЖКС «Порто-Франковский», который был избит ворами, пытвшимися завладеть электрогенератором в одном из «Пунктов несокрушимости».

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что Одесский городской голова поблагодарил Фёдора Топова за смелость и пожелал скорейшего выздоровления.

«В больницу Фёдор попал с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга». Сейчас его состояние стабильное и он идёт на поправку», — говорится в сообщении.

«Просьба ко всем одесситам: надо сплотиться. Надо самоорганизовываться, ведь без этого такие случаи будут всё чаще. Мы должны позаботиться друг о друге. И бок о бок пройти это испытание», — обратился к одесситам Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, во всех районах Одессы работают «Пункты несокрушимости».

Фото и видео: «Одесса»

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