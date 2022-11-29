Где в Одессе можно попить бюветной водички

Сегодня в Одессе работают 13 бюветов.
Об этом сообщает «Одесса. Официально» на Telegram— канале.
Бюветы работают по таким адресам:
- сквер Мечникова,
- сквер Михайловский,
- пр. Небесной сотни, 14,
- ул. Дальницкая, 25,
- ул. М. Говорова,
- ул. Просвещения, 1Д,
- ул. Гераниевая,
- ул. Крымская,
- Прохоровский сквер,
- ул. И. Рабина,
- пр. Гагарина, 33,
- Глушко, 1,
- ул. Инглези.
Не работают бюветы:
- 6-я ст. В. Фонтана,
- ул. Космонавтов,
- сквер Старобазарный.
Одесса News сообщала адреса «Пунктов несокрушимости», где можно подзарядить гаджеты.
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