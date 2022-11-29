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Где в Одессе можно попить бюветной водички

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Сегодня в Одессе работают 13 бюветов.

Об этом сообщает «Одесса. Официально» на Telegram— канале.

Бюветы работают по таким адресам:

  • сквер Мечникова,
  • сквер Михайловский,
  • пр. Небесной сотни, 14,
  • ул. Дальницкая, 25,
  • ул. М. Говорова,
  • ул. Просвещения, 1Д,
  • ул. Гераниевая,
  • ул. Крымская,
  • Прохоровский сквер,
  • ул. И. Рабина,
  • пр. Гагарина, 33,
  • Глушко, 1,
  • ул. Инглези.

Не работают бюветы:

  • 6-я ст. В. Фонтана,
  • ул. Космонавтов,
  • сквер Старобазарный.

Одесса News сообщала адреса «Пунктов несокрушимости», где можно подзарядить гаджеты.

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