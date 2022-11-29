Где в Одессе можно попить бюветной водички

Сегодня в Одессе работают 13 бюветов.

Об этом сообщает «Одесса. Официально» на Telegram— канале.

Бюветы работают по таким адресам:

сквер Мечникова,

сквер Михайловский,

пр. Небесной сотни, 14,

ул. Дальницкая, 25,

ул. М. Говорова,

ул. Просвещения, 1Д,

ул. Гераниевая,

ул. Крымская,

Прохоровский сквер,

ул. И. Рабина,

пр. Гагарина, 33,

Глушко, 1,

ул. Инглези.

Не работают бюветы:

6-я ст. В. Фонтана,

ул. Космонавтов,

сквер Старобазарный.

Одесса News сообщала адреса «Пунктов несокрушимости», где можно подзарядить гаджеты.

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