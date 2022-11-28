Какие «Пункты несокрушимости» в Одессе помогут зарядить Ваш гаджет

Если Вам нужно только зарядить свой гаджет, Вы можете обращаться в «Пункты несокрушимости».

Адеса таких пунктов в Одессе:

Приморский район:

улица Базарная,1

улица Гагаринское плато,5-А,кор.2

улица Екатерининская, 48

улица Каманина,16а/3

улица Канатная 122 Б

улица Маршала Говорова, 36

улица Княжеская, 40 (Обжора)

улица Педагогическая, 21 корп.1

улица Пишоновская, 26/2

улица Преображенская,66

улица Сегедская,7

улица Старопортофранковская, 97

улица Старосенная пл,1а

улица Тенистая,13а

улица Троицкая, 54

улица Фонтанская дорога 58/1

просп. Шевченко, 4д

улица Леонтовича, 10

улица Колонтаевская, 71

улица Троицкая, 33

улица Градоначальницкая, 22/5

улица Тираспольская, 1

улица Торговая, 24

Малиновский район:

улица Ген. Петрова,74

улица Марш.Малиновского,27а

улица Марш. Малиновского,51а

улица Ицхака Рабина,14а

улица Ицхака Рабина,37а

улица Ген. Петрова,51

улица Ицхака Рабина,7

улица Мельницкая,1

улица Космонавтов,4

улица Прохоровская,15

Суворовский район:

просп. Добровольского, 70 Б

улица Ак. Заболотного, 57/2А

улица Семёна Палия, 9 Б

улица Семёна Палия, 86

улица Марсельская, 35 Б

улица Крымская, 72 Б

улица Бочарова, 13 А

улица Высоцкого,9а

пр-т Добровольского, 70Б

пр-т Добровольского, 84а

улица Жолио Кюри,26

пр-т Добровольского 147/1

улица Семёна Палия ,93

улица Семёна Палия ,125 Б

улица Добровольского, 123

улица Добровольского, 130/5

улица Добровольского, 147/1

улица Махачкалинская, 7а

улица Академика Сахарова, 22, 34

улица Героев обороны Одессы, 98

улица Героев обороны Одессы, 98 Б

Николаевская дорога, 307 а

Киевский район:

улица Люстдорфская дорога, 55

улица Варненская, 2

улица Дача Ковалевского, 111

пр-т Ак. Глушко, 2

улица Люстдорфская дор. 88

улица Академика Глушко, 29а

пр-т. Небесной Сотни, 3а корп.3

улица Фонтанская дорога, 118

улица Фонтанская дорога, 118/2

улица Ак.Уильямса,54

просп. Ак. Глушко, 11/1

просп. Ак. Глушко,26

улица Люстдорфская дорога,55

улица Ак. Уильямса, 44а

улица Фонтанская дорога, 20/4

улица Фонтанская дорога, 58/1

просп. Небесной Сотни 8/10

просп. Небесной Сотни 30а.

Как сообщала Одесса News , 25 ноября Одесский городской голова Геннадий Труханов посетил в Одессе помещения, снабжённые отопительными приборами и генераторами для обогрева нуждающихся в тепле — так называемые «Пункты несокрушимости».

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