Какие «Пункты несокрушимости» в Одессе помогут зарядить Ваш гаджет

Если Вам нужно только зарядить свой гаджет, Вы можете обращаться в «Пункты несокрушимости».
Адеса таких пунктов в Одессе:
Приморский район:
- улица Базарная,1
- улица Гагаринское плато,5-А,кор.2
- улица Екатерининская, 48
- улица Каманина,16а/3
- улица Канатная 122 Б
- улица Маршала Говорова, 36
- улица Княжеская, 40 (Обжора)
- улица Педагогическая, 21 корп.1
- улица Пишоновская, 26/2
- улица Преображенская,66
- улица Сегедская,7
- улица Старопортофранковская, 97
- улица Старосенная пл,1а
- улица Тенистая,13а
- улица Троицкая, 54
- улица Фонтанская дорога 58/1
- просп. Шевченко, 4д
- улица Леонтовича, 10
- улица Колонтаевская, 71
- улица Троицкая, 33
- улица Градоначальницкая, 22/5
- улица Тираспольская, 1
- улица Торговая, 24
Малиновский район:
- улица Ген. Петрова,74
- улица Марш.Малиновского,27а
- улица Марш. Малиновского,51а
- улица Ицхака Рабина,14а
- улица Ицхака Рабина,37а
- улица Ген. Петрова,51
- улица Ицхака Рабина,7
- улица Мельницкая,1
- улица Космонавтов,4
- улица Прохоровская,15
Суворовский район:
- просп. Добровольского, 70 Б
- улица Ак. Заболотного, 57/2А
- улица Семёна Палия, 9 Б
- улица Семёна Палия, 86
- улица Марсельская, 35 Б
- улица Крымская, 72 Б
- улица Бочарова, 13 А
- улица Высоцкого,9а
- пр-т Добровольского, 70Б
- пр-т Добровольского, 84а
- улица Жолио Кюри,26
- пр-т Добровольского 147/1
- улица Семёна Палия ,93
- улица Семёна Палия ,125 Б
- улица Добровольского, 123
- улица Добровольского, 130/5
- улица Добровольского, 147/1
- улица Махачкалинская, 7а
- улица Академика Сахарова, 22, 34
- улица Героев обороны Одессы, 98
- улица Героев обороны Одессы, 98 Б
- Николаевская дорога, 307 а
Киевский район:
- улица Люстдорфская дорога, 55
- улица Варненская, 2
- улица Дача Ковалевского, 111
- пр-т Ак. Глушко, 2
- улица Люстдорфская дор. 88
- улица Академика Глушко, 29а
- пр-т. Небесной Сотни, 3а корп.3
- улица Фонтанская дорога, 118
- улица Фонтанская дорога, 118/2
- улица Ак.Уильямса,54
- просп. Ак. Глушко, 11/1
- просп. Ак. Глушко,26
- улица Люстдорфская дорога,55
- улица Ак. Уильямса, 44а
- улица Фонтанская дорога, 20/4
- улица Фонтанская дорога, 58/1
- просп. Небесной Сотни 8/10
- просп. Небесной Сотни 30а.
Как сообщала Одесса News , 25 ноября Одесский городской голова Геннадий Труханов посетил в Одессе помещения, снабжённые отопительными приборами и генераторами для обогрева нуждающихся в тепле — так называемые «Пункты несокрушимости».
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