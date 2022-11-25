Мэр Одессы проинспектировал «Пункты несокрушимости»

Одесский городской голова посетил в Одессе помещения, снабжённые отопительными приборами и генераторами для обогрева нуждающихся в тепле — так называемые «Пункты несокрушимости».

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что город продолжает подготовку к зимнему периоду в условиях военного положения, одним из направлений которой является обустройство «Пунктов несокрушимости» — помещений, снабжённых отопительными приборами и генераторами, с местами для приготовления пищи, комнатами матери и ребёнка.

«В Пунктах несокрушимости» будет всё необходимое для того, чтобы удовлетворить первоочередные потребности – вода, аптечки, одеяла и прочее. Такие пункты, в частности, обустраиваются в 74-х учебных заведениях города», — сказал мэр Геннадий Труханов.

Всего в городе на период зимы планируется обустроить около 150 таких пунктов.

Как информировала Одесса News, 24 ноября начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко побывал в одесских «Пунктах несокрушимости», отметив, что в некоторых из них «ситуация плохая».

ФОто и видео: «Одесса»

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