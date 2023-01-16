За выходные дни из портов Большой Одессы вышли 6 судов с агропродукцией

За выходные из портов Большой Одессы вышли 6 судов со 153 тысячами тонн агропродукции для Африки, Азии и Европы.

Об этом в Facebook сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

«В их числе балкер DYMAMIC M с 27,5 тыс. тонн агропродукции для Ливии», — подчёркивается в сообщении.

Отмечается, что в портах Большой Одессы сейчас под обработкой 21 судно. На них загружается 800 тыс. тонн украинской агропродукции.

По «зерновому коридору» в украинские порты движется 1 судно, а в Босфоре растёт очередь из судов, ожидающих инспекцию. По состоянию на 15 января — в очереди 109 судов, из которых 22 загружены агропродукцией. Российская делегация продолжает тормозить инспекцию и отказывается работать после 15.30. Из 81 заявленного на участие в Инициативе судна зарегистрировали всего 2.

Министерство подсчитало, что с 1 августа 2022 года из портов Большой Одессы вышли 653 судна, которые экспортировали 17,5 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Как сообщала Одесса News, первый миллион тонн украинской агропродукции для Африки, Азии и Европы был отправлен уже в 2023 году из портов Большой Одессы.

Фото: Мининфраструктуры

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