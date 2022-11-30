Одесский роддом №5 посетил Глава Фонда народонаселения ООН

Мэр Одессы Геннадий Труханов вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Испания в Украине г-ном Рикардо Лопес-Аранда Хагу и главой Фонда народонаселения ООН в Украине г-ном Хайме Надаль посетили роддом №5.

Как отмечается на официальном сайте «Одесса» горсовета, с начала полномасштабного вторжения России в Украину одесский роддом №5 получил от Фонда народонаселения ООН медикаменты, наборы для здоровья женщин, приборы и изделия медицинского назначения на общую сумму более полумиллиона гривен.

«Испанские партнёры приняли решение и дальше всесторонне поддерживать одесские медучреждения, в частности, родильный дом №5», — говорится в сообщении.

Одесса News сообщала о визите в Одессу 29 ноября Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Испания в Украине г-на Рикардо Лопес-Аранда Хагу.

Фото: «Одесса»

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