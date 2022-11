Одесский театр оперы и балета получил в Мадриде престижную премию

28 ноября на международной церемонии The International Opera Awards в Мадриде состоялось вручение награды «Opera Company of the year 2022» Одесской опере. Такую же награду получила и Львовская опера.

Эту премию впервые в истории присудили совместно двум украинским компаниям, сообщается на официальном сайте театра.

Одесскую оперу на престижной церемонии представили главный дирижёр театра, маэстро Вячеслав Чернухо-Волич и режиссёр Оксана Тараненко, которая во время войны выступила постановщицей современной украинской оперы Родина «Катерина».

«Мы приехали из городов, где улицы тёмные, но наши души полны света… Наша музыка сегодня – это музыка генераторов, но это музыка нашего противостояния, нашей жизни», — утверждала во время вручения награды режиссёр.

Как отметили в Министерстве культуры и информационной политики Украины, награда – это «наивысшее признание в мире оперного искусства от коллег со всего мира. Признание стойкости, силы духа и света украинских деятелей культуры. Оба театра выпустили осенью этого года, в Украине, где идёт война, мировые премьеры украинских опер».

Для справки. International Opera Awards основана в 2013 году. Ежегодно её вручают за совершенство в опере и популяризацию жанра на международном уровне. Учредил премию британский бизнесмен и редактор журнала Opera Гарри Гайман.

