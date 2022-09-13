В Одесском театре оперы и балета мировая премьера оперы «Катерина»

В Театре оперы и балета – опера «Катерина».

Присоединяйтесь к тысячам ценителей творчества великого Кобзаря 17 и 18 сентября.

Именно с оперы «Катерина» началась театральная жизнь работ Тараса Шевченко. Первая постановка принадлежит Марку Кропивницкому.

Вашему вниманию – опера Николая Аркаса в музыкальной редакции Глеба Таранова. Особенностью постановки стало то, что Николай Аркас ввёл в неё героя, которого не было у Шевченко, – Андрея, искренне полюбившего Катерину. Такое решение усилило лирическую сторону и подчеркнуло контрастную психологию изображаемых в поэме ситуаций.

«Катерина», будучи первой украинской народно-бытовой оперой, требовала нового подхода драматургов и особого внимания к уровню артистов: к этому побудило отсутствие разговорных диалогов.

Произведение покоряет характерной для украинской народной песни мелодичностью и эмоциональной выразительностью. Особенно колоритны хоровые сцены. Благодаря таланту и стараниям всего коллектива театра перед зрителем максимально раскрывается невероятная сила материнской любви, изобразить которую так пламенно мог только Шевченко.

Начало в 18 часов.

Продолжительность 2 часа. Опера исполняется с одним антрактом.

Билеты стоимостью 100-650 гривен. Их можно купить здесь.

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