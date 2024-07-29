Одесский Театр на Чайной приглашает на трагикомедию

4 августа Театр на Чайной приглашает на трагикомедию «Главное — когда».
Тема, поднимаемая в спектакле, особенно злободневна для современного человека. В плену постоянной занятости мы не успеваем сделать остановку и заметить рядом своих друзей, поговорить с ними. Но ведь порой это каждому из нас очень нужно…
Продолжительность спектакля 65 минут.
Ограничение по возрасту: 12+.
Стоимость билетов от 250 гривен. Их можно купить здесь.
В зале свободная рассадка.
Адрес: Отоневский переулок (Некрасова).
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