Одесский Театр на Чайной приглашает на трагикомедию

4 августа Театр на Чайной приглашает на трагикомедию «Главное — когда».

Тема, поднимаемая в спектакле, особенно злободневна для современного человека. В плену постоянной занятости мы не успеваем сделать остановку и заметить рядом своих друзей, поговорить с ними. Но ведь порой это каждому из нас очень нужно…

Продолжительность спектакля 65 минут.

Ограничение по возрасту: 12+.

Стоимость билетов от 250 гривен. Их можно купить здесь.

В зале свободная рассадка.

Адрес: Отоневский переулок (Некрасова).

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