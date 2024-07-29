В Одессе СБУ разоблачила чиновников горсовета, наживавшихся на закупках для ВСУ

Служба безопасности разоблачила директора одного из департаментов Одесского городского совета и его заместителя на злоупотреблениях во время государственных закупок продукции для Сил обороны.

Об этом в Facebook сообщает СБУ в Одесской области.

По данным следствия, должностные лица горсовета организовали схему хищения бюджетных средств, выделенных для реализации программы материально-технического обеспечения территориальной обороны и добровольческих формирований Одессы.

Для выполнения заявок воинских частей подозреваемые закупили у предприятий тактическую одежду и бронеплиты вдвое дороже рыночной стоимости. По предварительным данным, участники сделки нанесли государству ущерб в размере 3,9 млн гривен.

В ходе 12 обысков в помещении Одесского горсовета и местах жительства фигурантов изъяты денежные средства, мобильные телефоны и компьютерная техника с подтверждением незаконных действий.

На основании собранных доказательств должностным лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

СБУ не называет имена фигурантов. Но редакции известно, что речь идёт о главе департамента муниципальной безопасности горсовета Викторе Кузнецове и его заместителе Юрии Савченко.

Одесса News информировала, что в июле 2024 года Одесский городской голова уволил своего заместителя по вопросам деятельности исполнительных органов — директора департамента финансов Светлану Бедрегу, подозреваемую в финансовых махинациях.

Фото: СБУ в Одесской области/Facebook

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