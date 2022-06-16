В Украине запретили Социалистическую партию (СПУ)

Восьмой апелляционный административный суд на заседании 15 июня завершил рассмотрение иска Министерства юстиции Украины о запрете Социалистической партии Украины.

Об этом проинформировала пресс-служба суда.

Коллегия судей удовлетворила исковые требования Минюста.

Деньги и активы партии, её областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований по решению суда переданы в собственность государства.

Как сообщает движение «Чесно», Служба безопасности Украины считает, что политсила находится под влиянием экс-нардепа от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Ильи Кивы, который подозревается в госизмене.

Доводы СБУ и Минюста в суде заключались в антиукраинской и пророссийской деятельности и высказываниях последних трёх руководителей партии, в первую очередь – Кивы, сказал ведущий аналитик движения «Чесно» Игорь Фещенко, который был на заседании суда.

Кстати. Социалистическая партия – одна из самых старых политсил в истории независимой Украины. С момента создания в 1991 году до 2010-го её возглавлял Александр Мороз, потом он покинул руководство партией и основал новую – Социалистическую партию Александра Мороза.

С тех пор, как пишет «Чесно», за пост главы СПУ велась борьба. Кива возглавлял партию в 2017–2019 годах, экс-нардеп Сергей Каплин оспаривал назначение Кивы главой политсилы, так как считал себя её руководителем.

Согласно материалам дела, сейчас Социалистическую партию Украины возглавляет Виктор Заика – директор именного благотворительного фонда Ильи Кивы «Освобождение».

Как сообщала Одесса News, СПУ – седьмая политическая партия, которую запретил суд за последнюю неделю. Так, с 8 по 14 июня Восьмой апелляционный суд удовлетворил иски о запрете партий «Оппозиционный блок», «Социалисты», «Справедливость и развитие», «Держава», «Наши», а также Блока Владимира Сальдо.

19 марта президент Украины Владимир Зеленский ввёл решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией. Речь о политсилах «Оппозиционная платформа – За жизнь», Партия Шария, «Наши», Оппозиционный блок, «Левая оппозиция», Союз левых сил, «Держава», Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, партия «Социалисты», Блок Владимира Сальдо.

Минюст 22 марта подал в суд иски о запрете деятельности пророссийских политических партий.

14 апреля СНБО решил приостановить деятельность партии и фракции ОП-ЗЖ в Верховной Раде. После этого в ОП-ЗЖ также заявили о приостановлении своей деятельности в Украине по причине того, что политсила «строилась как партия мира, но мира сейчас нет». 3 мая Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №7172-1 о запрете деятельности пророссийских партий в Украине.

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