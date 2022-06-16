Облвоенадминистрация просит не паниковать: соль, сахар, сода в Одессе будут

Дефицит в одесских магазинах на соль сахар, соду, уксус обусловлен лишь спросом.

Тавк объяснил перебои с этими продуктами заместитель начальника Одесской областной военной администрации Дмитрий Радулов в Facebook.

«В последнее время, — сказал чиновник, — по Интернету распространяется информация о вероятном возникновении дефицита на такие важные продукты, как соль, сахар, а также на уксус столовый, пищевую соду. Из-за войны наблюдается ажиотажный спрос, что приводит к росту цен».

В настоящее время, как отмечает Радулов, искусственно созданный ажиотаж на соль объясняется остановкой работы одного из крупнейших предприятий по соледобыче в Европе – «Артёмсоль», которое сейчас простаивает из-за постоянных обстрелов оккупантов. Проблема решена в полном объёме за счёт импорта соли из Турции, Румынии, Польши и Германии. Дефицит, который может возникать в отдельных случаях, обусловлен лишь спросом.

Характеризуя ситуацию с рынком сахара, Радулов сказал, что. по данным экспертов, сейчас на рынке его на 40% больше, чем в прошлом году, а потребителей на 15% меньше за счёт того, что население частично уехало из страны.

«Для дефицита этого товара нет оснований. Произведённого в 2021/2022 маркетинговом году сахара хватит, чтобы перекрыть потребность Украины в этом продукте в полном объёме. Однако из-за ажиотажного спроса некоторые торговые сети области ввели ограничения на реализацию товаров – не более 5 кг сахара в «одни руки», а соли – не более двух единиц» — сказал Радулов.

По его словам, дефицита уксуса сейчас нет. Вся продукция регулярно поступает в точки сбыта. «Может изменяться только цена, ведь она зависит от логистической составляющей. В настоящее время производство уксуса работает бесперебойно. Проблем с поставками сырья (уксусной кислоты) нет. Искусственная нехватка этого продукта в некоторых торговых сетях связана с общим ажиотажем на социальные товары, который запустил опять же искусственный дефицит соли. Продажа уксуса выросла в три раза. Поставщики увеличили объёмы производства и отгрузок – ситуация уже стабилизировалась», – отметил замначальника Одесской ОВА.

Сода в Украине не производится и в последние годы импортировалась на 100%. Она в достаточном количестве в Турции и законтрактована для обеспечения спроса.

В настоящее время в сетях «Копейка», «Таврия», «АТБ», «Сільпо» и других магазинах Одесской области эти товары имеются в наличии и законтрактованы в необходимом количестве. Поэтому обращаемся к одесситам с просьбой не создавать ажиотажный спрос и не способствовать врагу, — резюмировал Дмитрий Радулов.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.