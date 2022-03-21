Переселенцы могут получить в одесских центрах соцуслуг справку о взятии на учёт

Кабинет Министров Украины постановлением от 13.03.2022 г. №269 внёс изменения в Порядок оформления и выдачи справки о взятии на учёт внутренне перемещённого лица.

Как сообщает Департамент труда и социальной политики Одесского городского совета, в период действия военного положения внутренне перемещённые лица, покинувшие свои дома из-за вторжения российских войск на территорию нашей страны, могут обратиться к фронт-офисам Центров интегрированных социальных услуг города Одессы за предварительной записью ежедневно в рабочие дни с 10 до 13 часов по адресам:

ул. Армейская, 9 (приём жителей Приморского, Киевского и Малиновского районов). От железнодорожного вокзала до Центра можно доехать троллейбусом №10 или автобусами №№127, 175 и 208.

Телефоны «горячей линии»:

Управление социальной защиты населения в Киевском районе – 705-41-75 (76), 705-45-67 и 705-51-69;

-Управление социальной защиты населения в Малиновском районе – 705-10-98 и 705-16-60 (68);

-Управление социальной защиты населения в Приморском районе – 705-13-09 и 705-17-22.

Приём жителей Суворовского района – ул. Добровольского, 120 А. От железнодорожного вокзала можно доехать на автобусах №242 и №190; с рынка «Привоз» – автобусами №240 и №250, с Пересыпского моста – трамваем №7 до остановки ул. Бочарова.

Телефоны «горячей линии»: 705-59-82 и 700-89-48.

В дальнейшем предполагается возможность подавать обращение о включении информации в Единую информационную базу данных о внутренне перемещённых лицах через портал «Действие», то есть можно будет подать заявление в электронном виде.

На получение справки имеют право лица, которые переместились с территории, на которой проводятся боевые действия и определены в перечне, утверждённом распоряжением Кабинета Министров Украины от 6 марта 2022 г. №204 «Об утверждении перечня административно-территориальных единиц, на территории которых оказывается помощь застрахованным лицам в рамках Программы «Поддержка».

В частности, это Волынская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, г. Киев, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области.

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