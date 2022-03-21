Труханов: Я благодарен медикам, которые сегодня в строю

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко и мэр Одессы Геннадий Труханов посетили одно из опорных медучреждений, которое сегодня принимает раненых бойцов, пострадавших в результате российской агрессии.

Как сообщается на официальном сайте города, учреждение обеспечено запасом медикаментов и продуктов питания на случай экстренной ситуации. Также есть система автономного энергосбережения.

«Я благодарен медицинскому персоналу, который сегодня в строю. Наши медучреждения готовы к выполнению тех задач, которые будут поставлены», — сказал Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, утром 21 марта после обстрела вражескими кораблями одесского побережья мэр Одессы Геннадий Труханов побывал на разбомбленной территории.

Фото: «Одесса»

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod