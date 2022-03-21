В Одесской области переправляли через границу военнообязанных за $2 тысячи

В Одесской области житель Белгород-Днестровского района наладил схему незаконной переправки военнообязанных граждан через государственную границу.

Об этом 21 марта сообщила в Facebook пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

«19 марта подозреваемый организовал перевозку шести мужчин в возрасте от 25 до 46 лет в селе Старокозачье Белгород-Днестровского района и в пешем порядке должен был провести через границу в Республику Молдову. Они были разоблачены военнослужащими Государственной пограничной службы Украины», – говорится в сообщении.

Свои услуги злоумышленник оценил в $2 тыс. с человека. Его задержали и сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины по ст.332 УК Украины.

Как сообщала Одесса News, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, президент Владимир Зеленский подписал указ, которым объявил всеобщую мобилизацию. Согласно указу, мобилизация будет длиться 90 дней и предусматривает призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения нужд ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбы и других государственных органов.

Фото: Одесская облпрокуратура

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