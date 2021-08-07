В порту Черноморск обнаружили полуприцеп, угнанный на Балканах

6 августа одесские пограничники обнаружили похищенный полуприцеп, который находился в международном розыске.

Об этом сообщает USM.

Отмечается, что к порту Черноморска для въезда в Украину прибыл грузовик турецкой регистрации. Во время осуществления мер контроля в отношении грузовика, на его полуприцеп сработала база данных Интерпола.

После проверки пограничники Одесского отряда выяснили, что прицеп 2006 года выпуска похитили в Боснии и Герцеговине более года назад.

Пограничники проинформировали Укрбюро Интерпола в Киеве. Сейчас транспортное средство и все сопроводительные документы на него передали сотрудникам Нацполиции.

Как сообщала Одесса News, в августе 2021 года в Международном аэропорту «Одесса» пограничники выявили 54-летнего гражданина Турции, прибывшего авиарейсом из Стамбула, которого разыскивали через Интерпол за организацию преступной группы, занимавшейся переправкой нелегальных мигрантов.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.