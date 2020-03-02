В порту “Южный” накрыли рекордную партию кокаина из Чили

Более 30 килограммов кокаина – рекордную с начала года партию наркотиков — обнаружили в порту «Южный».

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.

«Правоохранителей заинтересовал контейнер, прибывший в Морской торговый порт «Южный» из Республики Чили с грузом легковых машин… В конструктивных особенностях автомобиля обнаружили 31 брикет высококачественного кокаина общим весом более 30 кг. Каждый из пакетов был промаркирован изображениями персонажа из известной игры «Монополия». Ориентировочная стоимость изъятого наркотика на чёрном рынке составляет более 90 миллионов гривен», — говорится в сообщении.

Затем было установлено, что часть элитных наркотиков преступники намеревались переместить в страны Европейского Союза.

Отмечается, что в дальнейшем в Киеве в рамках спецоперации правоохранители задержали трёх участников преступной группировки, а также одного иностранного соорганизатора наркобизнеса.

Правоохранители выяснили, что наркодилеры планировали переправить в Украину более 500 кг кокаина для дальнейшего сбыта в странах ЕС и Украине.

Следственные действия продолжаются.

Как сообщала Одесса News, в феврале в Одесский порт доставили груз с четырьмя тоннами веществ, используемых при изготовлении кокаина и героина.

Фото: Госпогранслужба