Инфоксводоканал отключит воду жителям ещё 13 одесских улиц 3 марта

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по переключению жилых домов к вновь проложенному магистральному водопроводу диаметром 300 мм по адресу: Французский бульвар, 21, 25, 33 в Одессе 3 марта будет прекращена подача воды потребителям в Приморском районе города.

В частности, воды не будет с 09:00 до 20:00 по таким адресам:

— Французский бульвар, 2-52, 1-87,

— пер. Шампанский,

— пер. Госпитальный,

— ул. Азарова,

— пер. Кренкеля,

— пер. Каркашадзе,

— пер. Дунаева,

— пер. Удельный,

— пер. Санаторный,

— пер. Спортивный,

— ул. Уютная,

— ул. Отрадная,

— ул. Морская.

Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

Как сообщала Одесса News, завтра же, 3 марта водоснабжение будет прекращено в некоторых домах по улицам Крымская, Семёна Палия, Академика Заболотного, Марсельская, 40 лет Обороны Одессы, на Десантном бульваре, с. Крыжановка.