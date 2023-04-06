В Приморском районе Одессы проведут замену старого водопровода

В Приморском районе Одессы «Инфоксводоканал» обновит старый водопровод, исчерпавший предел эксплуатации.

По информации на официальном сайте «Одесса» горсовета, новый водопровод позволит предотвратить возможные аварии и отключения в районе Аркадии и части Малого Фонтана.

«Планируется проложить около 230 метров новой полиэтиленовой трубы, срок службы которой составит не менее 50 лет. Кроме того, будет установлена современная запорная арматура, которая в случае необходимости позволит в будущем проводить локальные отключения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при проведении работ будет преимущественно использоваться современный метод горизонтально направленного бурения (бестраншейный). Благодаря этому удастся избежать значительных раскопок, перекрытия движения автотранспорта, неудобств для пешеходов, а также длительных отключений водоснабжения потребителям.

Работы планируется начать 12 апреля 2023 г. и завершить в течение трёх месяцев.

При выполнении проколов и затягивании трубы возможно временное ограничение движения по правой полосе вдоль площади Десятого апреля до поворота на ул. Академическую.

«Инфоксводоканал» будет принимать все меры для скорейшего выполнения запланированных работ, поскольку качественное и надёжное водоснабжение одесситов и города является ключевой задачей для компании.

Как сообщала Одесса News, с 10 марта открыто транзитное движение автотранспорта по улицам Пироговской и Мариинской в Одессе.

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