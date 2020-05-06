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Кому в Одессе 7 мая отключат воду

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В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ по замене задвижки диаметром 200 мм в Одессе 7 мая некоторым потребителям отключат воду.

Об этом сообщил филиал «Инфоксводоканал».

В этот день с 09:30 до 20:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

— ул. Н. Боровского,
— ул. Промышленная,
— ул. Пестеля,
— ул. М. Грушевского,
— ул. Химическая,
— ул. Плиева,
— ул. Парковая,
— просп. Зелёный,
— ул. Испанская,
— ул. Почтовая,
— ул. Братьев Поджио,
— Деревообделочные переулки,
— ул. Поселковая,
— ул. Зоринская.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

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