Кому в Одессе 7 мая отключат воду

В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ по замене задвижки диаметром 200 мм в Одессе 7 мая некоторым потребителям отключат воду.
Об этом сообщил филиал «Инфоксводоканал».
В этот день с 09:30 до 20:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
— ул. Н. Боровского,
— ул. Промышленная,
— ул. Пестеля,
— ул. М. Грушевского,
— ул. Химическая,
— ул. Плиева,
— ул. Парковая,
— просп. Зелёный,
— ул. Испанская,
— ул. Почтовая,
— ул. Братьев Поджио,
— Деревообделочные переулки,
— ул. Поселковая,
— ул. Зоринская.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).