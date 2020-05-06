Кому в Одессе 7 мая отключат воду

В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ по замене задвижки диаметром 200 мм в Одессе 7 мая некоторым потребителям отключат воду.

Об этом сообщил филиал «Инфоксводоканал».

В этот день с 09:30 до 20:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

— ул. Н. Боровского,

— ул. Промышленная,

— ул. Пестеля,

— ул. М. Грушевского,

— ул. Химическая,

— ул. Плиева,

— ул. Парковая,

— просп. Зелёный,

— ул. Испанская,

— ул. Почтовая,

— ул. Братьев Поджио,

— Деревообделочные переулки,

— ул. Поселковая,

— ул. Зоринская.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).