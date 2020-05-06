Мэр Одессы вручил трём многодетным семьям документы на квартиры

6 мая мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с тремя многодетными семьями, в которых воспитываются пять и более детей, и вручил им документы на жильё.

Об этом сообщил официальный сайт города.

«Все семьи состоят на квартирном учёте и имеют право на внеочередное получение жилья», — говорится в сообщении.

Отмечается, что многодетные семьи проживали в общежитиях Суворовского района. Площадь их комнат не превышала 18 кв.м. Учитывая, что семьи жили в очень стеснённых условиях, им в порядке временного улучшения жилищных условий были предоставлены квартиры, полученные городом в качестве выморочного наследства.

Трёхкомнатная квартира по ул. Академика Заболотного передана семье Чорненьких, две двухкомнатные квартиры по ул. Балковской и просп. Добровольского, соответственно, семье Цыгановых и семье Артынюк.

«Так как по квадратуре это жильё не соответствует нормативам, которые положены этим семьям по закону, то их право пребывания на квартирном учёте сохранено. Как только у города появится возможность, их право на получение жилья будет реализовано в полном объёме», — прокомментировал итоги встречи Геннадий Труханов.

Суворовская райадминистрация также подготовила подарки многодетным семьям.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2019 года в рамках «Городской целевой программы обеспечения жильём детей-сирот и детей, лишённых родительской опеки, лиц из их числа и многодетных семей, воспитывающих пять и более детей» были закуплены 6 квартир, в т.ч. 3 — за счёт бюджета Одессы и 3 — за счёт государственного бюджета при софинансировании из бюджета Одессы.

Фото: «Одесса»