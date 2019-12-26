Мэр Одессы вручил ключи от квартир детям-сиротам

26 декабря мэр Одессы Геннадий Труханов вручил одесситам ключи от квартир.

Как сообщает официальный сайт города, в рамках «Городской целевой программы обеспечения жильём детей-сирот и детей, лишённых родительской опеки, лиц из их числа и многодетных семей, воспитывающих пять и более детей» были закуплены 6 квартир.

«Три квартиры приобретены за счёт бюджета Одессы, три — за счёт государственного бюджета при софинансировании из бюджета Одессы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что две трёхкомнатные, одна двухкомнатная и три однокомнатные квартиры распределены в соответствии с составом семьи и датой постановки на квартирный учёт в городских районных администрациях среди детей-сирот и детей, лишённых родительской опеки.

Ранее, 16 декабря, на внеочередном заседании исполкома было утверждено решение городской комиссии о выделении денежной компенсации на приобретение жилья ещё трём детям-сиротам и лицам из их числа. Общая сумма составит более 2 миллионов гривен.

Кстати. В 2018 году 35 одесситов из числа детей-сирот, детей, лишённых родительской опеки, получили ключи и документы от 31 квартиры. Ключи от двух двухкомнатных и одной трёхкомнатной квартир были вручены в День города трём семьям — братьям и сёстрам, которые остались без родительской опеки.

Фото: «Одесса»