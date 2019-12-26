Одесские спасатели экипажа танкера «Delfi» получили награды горсовета

26 декабря мэр Одессы Геннадий Труханов вручил почётные городские награды сотрудникам муниципальной спасательно-водолазной службы, служащим Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области и Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины за активное участие в проведении спасательной операции, позволившей сохранить жизнь трём морякам судна «Delfi».

Как сообщает официальный сайт города, распоряжением Одесского городского головы Почётным знаком отличия Одесского городского головы «За заслуги перед городом» награждён Ичанский Игорь Павлович — водолаз 2 класса I-II групп специализации отдела обеспечения водолазно-спасательной работы коммунального учреждения «Спасательно-водолазная служба Одесского городского совета».

Почётным знаком отличия Одесского городского головы «Благодарность» награждён Дмитриев Александр Юрьевич — водолаз 3 класса III группы специализации этой службы.

Ряд спасателей награждён Почетной грамотой исполнительного комитета Одесского городского совета и ценным подарком (наручными часами).

Как сообщала Одесса News, вечером 21 ноября 2019 года танкер «Delfi», который находился в акватории порта «Южный», из-за сильного шторма сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. К утру 22 ноября в километре от берегов Одессы, в районе пляжа «Дельфин», судно село на мель и перевернулось. Судно «Delfi» не имело груза, команда состояла из трёх членов экипажа, все они — граждане Украины. Танкер-бункеровщик (владелец — компания, зарегистрированная в Бирмингеме, ходит под флагом Молдовы) находился в нейтральных водах и не подавал заявок на вход ни в порт «Одесса», ни в порт «Южный».

Изначально капитан танкера отказывался подавать сигнал SOS и эвакуировать экипаж без разрешения судовладельца. Однако эвакуация всё же состоялась.

Спасённые моряки были доставлены в городские больницы, где им оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Фото: «Одесса», Думская